El Presidente de la organización Miss Earth Venezuela, Miss Supranational Venezuela y Miss Panamerican Venezuela, comenzó el año con las postulaciones de las futuras candidatas para los certámenes de belleza y luego iniciar con los acostumbrados castings, algo que por los momentos debe esperar.

Prince Julio César afirma que estudia varias opciones brindadas por las organizaciones internacionales para elegir a las representantes.

Blom

“Es posible que hagamos una elección rápida, también está la posibilidad de que enviemos a participar a alguna de las finalistas de la edición de 2019. Siempre y cuando por exigencia de carácter ineludible de la organización internacional, la representante hable inglés fluido. Otra opción es la posibilidad de hacer una elección digital. Y cómo última propuesta, si todo se normaliza, haríamos el certamen nacional”, también Prince Julio César agregó, “si todo se normaliza, el concurso internacional podría realizarse en el mes de diciembre. Mientras que de Miss Supranational, podría ser en diciembre o febrero de 2021. Miss Panamerican esperamos las regulaciones para poder tomar alguna decisión al respecto.

Miss Supranational presenta un cambio para este año, es su slogan: Aspiracional- Inspiracional. Cada una de las candidatas debe realizar una obra social en su país de origen, y de su propia inspiración. “‘From the ground up’ (desde el principio o desde cero) el cual funcionará como un llamado al servicio comunitario en lugar de ser una competencia entre los concursantes. Las delegadas que compitan por el duodécimo título de Miss Supranational serán las primeras en la historia de este concurso en presentar sus propias iniciativas y no de la organización”.

Meses atrás, el presidente de la organización fue criticado por acusaciones de la chica que obtuvo el primer lugar en Miss Earth Venezuela, joven destituida días antes por participar en una fiesta durante la cuarentena.

“Estoy muy tranquilo, porque nunca he tenido esta clase de problemas, ni ese tipo de señalamientos, soy un fiel creyente de Dios, amo y respeto mucho a las mujeres. En los comentarios negativos no me detengo, respeto lo que cada quien dice, porque creo en la libertad de expresión. Lo único es que la gente primero debe averiguar la fuente, y luego opinar, no actuar de manera deliberada”.

Las organizaciones internacionales estaban al tanto de lo ocurrido y le dieron a Prince Julio César todo el apoyo. Agradece también a los seguidores, medios de comunicación, familiares y amigos por sus palabras y bendiciones.

CACTUS24 29-06-20