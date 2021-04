La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó un millón de dólares de ayuda humanitaria para las víctimas de la erupción de volcán en San Vicente y Las Granadinas.

El Secretario General de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock anunció a través de la red social Twitter la aprobación de una asistencia urgente para las personas afectadas por la erupción del volcán La Soufriere ocurrida el 9 de abril en el extremo norte de la isla caribeña de San Vicente.

Lowcock destacó que esta ayuda servirá para proporcionar agua potable, kits de higiene y asistencia en efectivo.

Se han evacuado alrededor de 20.000 personas de la “zona roja” ubicada alrededor del volcán. Unas 4.500 personas se encuentran en refugios y muchos de los evacuados se encuentran con familiares y amigos.

Las personas que se encuentran cerca del volcán enfrentan una fuerte caída de ceniza y flujos de lava, lo cual daña cultivos y equipo agrícola y afecta la ganadería, dijo la OCAH.

San Vicente y las Granadinas, ubicada en el sur del Caribe, consta de más de 30 islas y cayos, pero sólo nueve están habitados.

In response to the ongoing #LaSoufriereEruption, I am allocating $1 million from @UNCERF to provide urgent humanitarian assistance.

This will help provide drinking water, hygiene kits & cash assistance. #InvestInHumanity https://t.co/EM5AQBQsKj pic.twitter.com/uFYHGtKYgZ

— Mark Lowcock (@UNReliefChief) April 15, 2021