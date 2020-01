Nueva batería podría mantener un teléfono cargado durante cinco días

La duración de las baterías son un motivo de preocupación para prácticamente todos los usuarios de móvil. Pero la pesadilla de estar pendiente de las rayitas y los porcentajes podría estar a punto de llegar a su fin si realmente funciona la nueva batería que ha creado un equipo de científicos australianos.

Según han explicado en una publicación en su blog, investigadores de la Universidad de Monash han desarrollado una batería de litio y azufre que tiene el potencial de alimentar los teléfonos móviles durante cinco días seguidos, o permitir que un vehículo eléctrico conduzca más de 1000 km sin tener que ser recargado.

