«No son claras cifras de casos de COVID-19 en el Táchira», afirma Lady Gómez

La gobernadora del Táchira Laidy Gómez exigió al Ministro de Salud claridad en cuanto a la cifra de casos positivos para COVID-19 en la entidad.

“El manejo poco transparente y veraz de la información atenta contra la tranquilidad y la salud de los tachirenses, ya que el desorden que tienen los voceros nacionales en este sentido, no permite conocer con certeza la cantidad de contagios y por consiguiente la aplicación de controles epidemiológicos”, dijo Gómez en rueda de prensa.

Aseguró que el anuncio de la posible declaración de alerta roja en el Táchira por el incremento de resultados positivos en la pruebas rápidas generó una gran preocupación, “ya que esto significa, de acuerdo a los protocolos internacionales y los manejados por Protección Civil, que se activará un plan emergencia disponiendo para ello de todos los recursos del estado”.

Ante esta situación la mandataria regional se preguntó, “¿Cuántos casos positivos de COVID-19 hay en el Táchira para proponer la activación de la alerta roja?, porque los voceros nacionales hablan de unos 77 casos, autoridades políticas del gobierno nacional dicen que existen más de 20 y los representantes del Ministerio de Salud afirman que hay 16 contagiados”.

Indicó Gómez la Corporación de Salud hasta la fecha solo conocía de 10 casos, pero hoy se sumó uno más siendo el caso número 11, “que lo podemos certificar porque tenemos la ficha epidemiológica, está plenamente identificado y se han aplicado los controles de intensificación epidemiológica, se trata de un joven de 22 años, proveniente de Ecuador, ingresó por trocha en Puerto Santander hacia el municipio García de Hevia y comenzó a presentar síntomas y se encuentra en el CDI del municipio Panamericano y es un paciente positivo para COVID-19 por prueba de PCR”.

Destacó hay una cantidad de casos que se han venido anunciando que no los identificamos, no tenemos ficha epidemiológica, no los ubicamos ni conocemos los nexos epidemiológicos y no terminamos de entender que si se está colocando al Táchira en alerta roja, “dónde están los casos y las respectivas fichas epidemiológicas para ir aplicar los controles pertinentes, porque una determinación de esta magnitud nos lleva a pensar que existe una estadística elevada de

contagiados».

Asimismo la gobernadora tachirense hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que tome medidas en relación al mal manejo que ha hecho el Ministro de Salud de los casos positivos de COVID-19 en la entidad atentando contra la vida de los ciudadanos, y a la vez se puso a disposición para trabajar, coordinar y articular acciones que permitan neutralizar la cadena de contagio para COVID-19 en la región.

Nota de Prensa

Cactus24 (23-05-2020)