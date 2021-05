Anuncios Google

Un niño de cinco años fue abandonado a su suerte en la frontera entre México y Estados Unidos, acompañado únicamente por su oso de peluche.

El momento fue captado por corresponsales de la agencia de noticias AFP, durante la noche del jueves en el cruce del Río Bravo que divide a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

Blom

Una pareja que llevaba al infante fueron los responsables de abandonarlo en territorio estadounidense.

«¡Acá, acá! ¡No, no me dejes! ¡No te vayas! No, no…», gritaba el menor desesperado haciendo señales con su mano, después de ser abandonado del lado de Texas, por la mujer que lo llevaba.

Los gritos del niño pronto atrajeron la atención de la patrulla fronteriza quienes se encargaron de llevárselo del sitio.

Una corresponsal de AFP, señaló que el menor de aparente nacionalidad mexicana, supuestamente habría sido llevado a la frontera para reunirse con sus padres que se encuentran en Texas.

CACTUS24 29-05-21