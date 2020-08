«No lo violé» Se entregó el sujeto que maltrató a su hijo de tres años en Caracas (Vídeo)

Jordán Antonio Martínez Borges buscado por violar, quemar y cortar a su propio hijo de tres años en Los Manguitos de San Agustín del Sur se entregó al Cicpc este miércoles. El sujeto niega todas las acusaciones en un video.

En un video Martínez Borges, dice ser inocente pero admite que le pegó al niño porque le pedía comida y no tenía.

«Lo que están diciendo en las redes sociales es mentira. Soy inocente. Le pegué a mi hijo porque estaba desesperado, en un momento que me estaba pidiendo comida y no tenía. Yo amo a mi hijo, y a mis tres hijas. Nunca los he tocado, ni violado, ni nada. Me entrego a las autoridades», indicó.

Jordán Antonio Martínez Borges, señalado de cometer trato cruel y presunto abuso sexual en penjucio de su hijo de tres años, se entregó hoy en el Cicpc. En el video podemos escuchar las razones por las que el sujeto maltrató al niño pic.twitter.com/8uLSbnibKu — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) August 5, 2020

Martínez Borges era activamente buscado bajo una orden de aprehensión por el delito de trato cruel y abuso sexual contra su hijo de tres años, hechos cometidos en su vivienda ubicada en San Agustín del Sur.

El pequeño presenta evidentes signos de violencia.

El niño se encuentra bajo la protección de su madre y de la Alcaldía de Caracas-

