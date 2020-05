No habrá Guardianes de la Galaxia Vol. 4, afirmó James Gunn

Dentro de poco se estrenará oficialmente la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y para dar comienzo, la encargada será la Viuda Negra, la película en solitario de Natasha Romanof. Luego habrá otros proyectos que se irán estrenando a lo largo del 2020, pero uno en específico es el más esperado por los fanáticos del UCM y se trata de Guardianes de la Galaxia Vol 3, proyecto que debió haberse estrenado este año pero debido a complicaciones de contrato y polémicas con su director, se atrasó hasta 2021.

Blom

James Gunn, director y guionista de la película y sus dos predecesoras, ha revelado a los fanáticos que esta será la última entrega sobre el grupo de los Guardianes.

«Mi plan era hacer una trilogía desde el inicio si la primera funcionaba. No tengo planes de hacer una cuarta entrega”, explica Gunn a un fan en Instagram.

Lo cierto es que todos los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel que han tenido la suerte de protagonizar su propia saga solo han contado con tres entregas en solitario. La única excepción es Thor (Chris Hemsworth), quien ya tiene confirmada una cuarta película titulada Thor: Love and Thunder. No obstante, que Gunn no tenga planes de continuar la historia de Guardianes de la Galaxia no significa que no vaya a ocurrir, pues Marvel Studios podría decidir contratar a otro realizador para seguir con ella y, quizá, introducir a un nuevo equipo.

Aunque no sigan protagonizando su propia saga, los personajes podrían seguir apareciendo en otras entregas de este universo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no cuenta todavía con fecha de estreno. Ni siquiera ha comenzado su rodaje.

Cactus24 (24-05-2020)