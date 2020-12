“No den de comer a sus maridos si no acuden a votar», dijo Cabello a las mujeres

“Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar’. Claro, y el que no vote, no come. Se le aplica una cuarentena y no come”, expresó entre risas el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, este lunes durante un mitin político en el municipio Bolívar del Zulia.

Las bromas de Cabello no han sentado nada bien en la oposición. Guaidó condenó que el chavismo use el tema de la alimentación como arma de control para que los venezolanos voten este 6D.

Cabello, horas después, aprovechando el cierre de campaña en Zulia, criticó a la oposición, a la que ha acusado de tergiversar sus palabras y de no hacer otra cosa que “hablar paja”.

“Dije en Bolívar que si no vota, la mujer le diga al hombre que no le da comida, y los escuálidos salieron a decir que Diosdado dijo que si no votaban no les iban a dar la caja CLAP”, aseguró Cabello, al hacer referencia a los comités de distribución de alimentos promovidos por el Gobierno Nacional.

Cactus24 (01-12-2020)