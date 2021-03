Joshua Haileyesus, de 12 años, encuentra peleando una batalla entre la vida y la muerte tras experimentar en colorado el “Desafío Blackout” que se ve en TikTok y que reta a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

Después de lo sucedido el hermano gemelo de Joshua lo encontró inconsciente en el baño el pasado 22 de marzo. Por lo que la familia del joven creyó que estaba tratando de ahogarse con un cordón de zapato posiblemente como parte de un desafío y cuánto tiempo podía contener la respiración.

Los médicos informaron a la familia que el menor tiene muerte cerebral y deben prepararse para despedirse.

Ante tales resultados, el padre de Joshua Haileyesus Zeryihun dijo: “Me dio la mala noticia de que no va a sobrevivir, no va a sobrevivir”, (…) “Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo “.

“Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días ” (…)“Es desgarrador verlo acostado en la cama”, comentó.

Por último Zeryihun, manifestó que Joshua unos días antes de realizar el desafío le había comentado a su hermano que pudo contener la respiración por un minuto.

“Estoy pagando el precio ahora mismo (…) y odio que otros padres pasen por esto” dijo.

Por lo que la familia de Joshua espera que su historia inspire a otros a hablar sobre cualquier juego potencial que pueda dañar seriamente a otro niño.

Cactus: 30-03-2021

Lady Arcila Roberti