Según detalló el medio inglés Mirror, un reportero de la cadena Channel 10 estaba en el sur del país con una familia de apellido Smith, para obtener testimonios sobre las lluvias que han afectado a la zona en verano.

La familia, compuesta por cuatro integrantes, dio la entrevista al citado y todo sucedió aparentemente de forma normal. Sin embargo, al hacer zoom al video un productor observó algo que, a simple vista, había pasado desapercibido.

@theprojecttv really happy for the rain for the farmers but I’m wondering ….if the people you interviewed are Actually lizard people????? . Did you notice the kid eating the flies on his face ?? OMG. this freaked us out. pic.twitter.com/1DZSMEpN08

— Anthony (@antzysmantzy) February 7, 2020