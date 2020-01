Martin, con su uniforme escolar, una camisa roja y pantalones negros, le pidió a Dios que bendiga el almuerzo de su clase y que «bendiga a todos los niños y niñas de todo el mundo». Después de recitar cuidadosa y lentamente cada línea de la oración, sus compañeros de clase se la repetían.

Su madre, Ranisha Martin, publicó el video en Facebook hace unas dos semanas y, desde entonces, su hijo se ha convertido en un tesoro nacional, según reseña la información de CBS.

MAKHI SAYS A PRAYER: Three-year-old Makhi says a prayer before enjoying his preschool lunch with classmates. How cute is he!? 😍🙏 Thank you to Ranisha Martin on Instagram for sharing this with us!! https://t.co/z9SmreQlZ5 pic.twitter.com/KJehYup1XT

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 19, 2020