Niña de 2 años fue golpeada por GNB con la culata de su fusil en el Zulia (+Video)

Una brutal arremetida fue lo que un presunto Guardia Nacional le hizo a una pequeña niña de dos años.

Según informó Néstor Antonio Prieto, padre de la menor, un funcionario militar adscrito a un comando de la ciudad Casigua el Cubo en Sur del Lago, golpeó fuertemente con la culata de su fusil a su niña.

Blom

Al parecer el joven se trasladaba en su moto por la citada ciudad, con su esposa y la niña hacía un centro asistencial, pues la menor estaba enferma.

En el camino Néstor se topó con la alcabala en el que se encontraban varios funcionarios y decidió frenar, sin embargo uno de ellos abusando de su poder y autoridad, agarró el fusil por la parte del cañón para agredir al joven pero la furia del militar conllevo a agredir a la niña de dos años, relata Noticia Al Día.

Por su parte, Pietro comentó detalladamente lo que había sucedido esa noche: “Llegué del trabajo tarde y conseguí a mi bebé enferma. Me fui con mi mujer al CDI, en moto. Cuando íbamos bajando estaba la guardia, pero no había luz, no había conos ni nada. Del lado izquierdo, había un carro. Y más adelante me dice mi esposa: ahí hay una gente armada. Yo frené la moto y di la vuelta, pero siento que el funcionario me detiene, agarró el fusil por la parte del cañón, como un bate, yo intenté meter la mano para proteger a la niña, pero el golpe fue tan duro que no pude protegerla y golpeó a la niña», relata Prieto en el video publicado esta mañana por el periodista de sucesos, Roman Camacho.

#ZULIA Investigan a funcionarios de la GNB por lesiones ocasionadas con golpes de culata a una niña de 2 años de edad cuando era trasladada a un CDI anoche. Papá de la niña relata lo sucedido. pic.twitter.com/LHKmIvRLxa — Roman Camacho (@RCamachoVzla) January 21, 2020

La información fue divulgada a través de diferentes medios de comunicación, quienes precisaron investigar a profundidad lo sucedido.

ZULIA Investigan a funcionarios de la GN por las lesiones ocasionadas con golpes de culata a una niña de 2 años de edad. La víctima iba enferma a un CDI de Casigua El Cubo anoche. En el camino se atravesaron los militares de un punto de control en medio de la penumbra(1/2) — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) January 20, 2020

Cactus24 (21-01-2020)