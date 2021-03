New York: Policía intenta identificar a la mujer que abandonó una niña en medio de la noche

La niña, que dijo que se llamaba Sidaya, tiene unos 4 años y fue encontrada sola en Prospect Avenue y East 156th Street justo después de la medianoche del 27 de febrero, informó Alice Gainer de CBS2 el lunes.

Aproximadamente 10 minutos antes de que se encontrara a la niña, la policía dice que fue capturada en un video de vigilancia con una mujer.

La mujer fue vista por última vez caminando hacia el oeste por Leggett Avenue. Se la describe como de unos 5 pies y 2 pulgadas de alto y de unos 20 años.

🚨UNIDENTIFIED CHILD: On 2/27/21 at approx 12:03 AM, at the corner of Prospect Ave & E 156 St in the Bronx, the child was found unaccompanied. She says her name is Sidaya and is approx 4-years-old. Any info on her identity, please call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Ta8vNVukBY

