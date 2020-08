Netflix y Disney son buenos para la salud mental, según estudio

Los dos gigantes del entretenimiento, Netflix y Disney se consolidan como excelentes alternativas para hacer felices a sus usuarios.

Así lo determinó un estudio de Self Financial, el cual revela que tanto Netflx como Disney son excelentes alternativas para mejorar la salud mental; ambas marcas se ubican en la cima de la industria en estos momentos, con miles de millones de dólares fluyendo en su dirección.

La investigación, arroja que los estadounidenses hacen importantes esfuerzos por su salud mental, y gastan US $286 al mes (en promedio) a cambio de servicios mantengan en paz su ser interior; se trata de una inversión algo alta.

El estudio menciona que el dinero se va en servicios de streaming (51.5%), la socialización con otros (48%), música (44%) y comida (43%); lo anterior representa las medidas más directas, y entre las indirectas encontramos terapia (72%), apps (24%) y ejercicio (19%).

Cabe mencionar que de los 1000 estadounidenses encuestados por Self Financial, 1 de cada 5 reveló acudir a Netflix y Disney Plus para mejorar su día, no obstante, 81.3% aseguró que su salud mental se verá mejorada cuando la pandemia de coronavirus llegue a su fin, está claro que el tiempo para esa esperada conclusión no es cercano por el momento; hay conflictos tan grandes que ni siquiera los reyes del streaming pueden resolver.

Pero mientras la pandemia sigue presente, tanto Netflix como Disney continúan anunciando los próximos éxitos de sus plataformas, acaparando la atención de los consumidores y asegurando los ingresos.

