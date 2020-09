Netblocks: La red de telecomunicaciones fue afectada por apagón de este 23-S

A las 2:15 de la tarde de este miércoles 23 de septiembre, varios estados del país fueron afectados por un bajón y apagón electrónico que perjudicó la red de telecomunicaciones, así lo confirmó Netblocks en redes sociales.

“Confirmado: Corte de energía registrado en gran parte de Venezuela a las 2:00 pm hora local; los datos de red muestran un alto impacto en la infraestructura de telecomunicaciones, con la conectividad nacional a Internet recuperándose después de la caída al 62% de los niveles ordinarios; incidente en curso”, publicó la cuenta oficial de Netblocks en Twitter.

Confirmed: Power outage registered across much of #Venezuela from ~2:00 pm local time; network data show high impact to telecoms infrastructure, with national internet connectivity recovering after drop to 62% of ordinary levels; incident ongoing #SinLuz #Apagon #23Sep 📉🔌 pic.twitter.com/oKLndyOkfQ

— NetBlocks.org (@netblocks) September 23, 2020