Luego de sorprender a todos con su embarazo Natti Natasha confirmó el nacimiento de su primogénita, a quien procreó al lado de su prometido Raphy Pina, fue él encargado de compartir con sus seguidores algunos de los momentos en que el embarazo de Natti estaba llegando a su fin.

A través de Instagram, Raphy Pina, compartió primero una foto en donde se ve a lo lejos a Natti Natasha en una cama de hospital, en dicha imagen escribió: “A Dios le dejo este proceso”.

Posteriormente, el productor musical publicó otra foto en donde besa la frente de Natti Natasha, quien estaba en labor de parto. En la descripción de la imagen, Raphy Pina expresó lo feliz y emocionado que se encontraba a poco tiempo de conocer a su hija. Fue en esta imagen que fue él quien reveló el nombre de la niña: Vida Isabelle. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raphypina (@raphypina) Blom Finalmente, el orgulloso padre confirmó el nacimiento de la pequeña con una foto de las huellas de la niña. Por su parte, Natti Natasha compartió en Instagram una ilustración en donde aparece cargando a su bebé y junto a ellas se encuentra Raphy Pina. Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles sobre el nacimiento de su hija. A las 6:00 p.m. de ayer domingo, Raphy Pina a través de su cuenta de Instagram presentó formalmente a la niña con una foto y el texto: “Ti@s miren esta hermosura llamada VIDA. @queenvidaisabelle #teampinatti #vidaisabelle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🎶Ядfдеן Рמןа ®🔊🎶 (@pinarecords1)

Natty escribió «Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️ #Repost • @queenvidaisabelle Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño 🌸. #Teampinatti #Vidaisabelle 💜

Cactus24/24-05-2021