Naomi Campbell dice que próximos «Oscar» tienen que “ser negros”

Naomi Campbell dice que los próximos Oscar tienen que “ser negros”. La modelo y actriz de 50 años dice que después de las protestas de Black Lives Matter en todo el mundo este verano, se harán muchas películas educativas para resaltar el racismo , y no deben ignorarse durante la temporada de premios 2021.

Durante el último episodio de su serie de YouTube, ‘No Filter with Naomi’, Naomi, a quien se unió la invitada especial Mary J. Blige, dijo: “La próxima temporada de premios y premios Oscar será totalmente educativa y lo siento, pero ¡Va a ser negro! … No lo digo de ninguna manera o forma para ser parcial … pero lo que estamos pasando en el mundo de hoy, todas estas maravillosas personas históricas van a surgir en película y no hay forma de que puedas negar sus historias y no darles los créditos que se merecen “.

A principios de este mes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció un nuevo conjunto de Estándares de Inclusión para que las películas sean elegibles para Mejor Película en los Premios de la Academia, comenzando con la ceremonia de 2024.

Los Oscar han creado una serie de requisitos nuevos para “fomentar una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla para reflejar mejor la diversidad de la audiencia que va al cine”.

Las películas deberán marcar al menos dos de las cuatro casillas de representación, que tienen varias subcategorías.

Para ser elegible para ganar el prestigioso galardón, las películas deben haber empleado a un número determinado de actores, miembros de producción, personal de marketing y pasantes que sean mujeres, personas de color, discapacitados o que se encuentren entre la comunidad LGBTQ +.

La trama también deberá ser diversa, y la película debe haber ofrecido pasantías o aprendizajes, ya sea en la pantalla o detrás de la cámara, a personas de diferentes orígenes.

Aunque las nuevas reglas no entrarán en vigencia hasta 2024, se requerirá un formulario de Estándares de inclusión de la academia para ser considerado para la ceremonia de 2022 y la ceremonia de 2023.

Sin embargo, no se incluirá la ceremonia de 2021, que se celebrará el 25 de abril.

Cactus24/23-09-2020