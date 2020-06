Nachy Acevedo decidió en cuarentena: “Quiero Volar” desde Venezuela

Hablar de Ignacia Lucía Acevedo de Paz mejor conocida como Nachy Acevedo de 66 años de edad, caraqueña, es hablar de una muy buena parte de la historia musical venezolana porque ella, prácticamente desde que abrió sus ojos, formó parte del mundo del espectáculo a pesar de que nació con una discapacidad visual generada por hipoxia cerebral durante el parto.

Estrellas como Renny Ottolina, Amador Bendayán, entre otros, dieron un brillo especial a la carrera profesional de esta perseverante artista. Para Nachy la vida ha sido un constante reto que ha sabido superar paso a paso y la cuarentena como consecuencia de la pandemia global, no iba a ser la excepción.

Blom

Mucha agua ha corrido desde que esta talentosa mujer a la edad de 7 años encantaba con sus composiciones y su voz las reuniones familiares y de amigos para hoy día, luego de quince años de experiencia en la academia musical “Cantar es Fácil”, separarse y formar su propia escuela de la mano de las nuevas tecnologías cuya etapa ha denominado “Una nueva vuelta al sol” y que con mucho sentimiento describe: “Este tiempo me ha permitido trazar e iniciar nuevos sueños. Quiero demostrarle al mundo que a pesar de mis 66 años y la discapacidad visual que me acompaña, no existe límite para cumplir lo que nos proponemos”, manifiesta la cantautora. Y precisamente esta nueva etapa ya está rindiendo sus frutos porque ya cuenta con 23 alumnos interesados en sus clases online (canto, composiciones, arreglos, locución) desde cuatro países: Colombia, Estados Unidos, El Salvador y México. Sus alumnos van desde los 5 hasta los 80 años,” pues cuando se quiere aprender, no existe edad límite para alcanzarlo” asegura la artista.

Pero el proyecto no queda aquí, Nachy con mucho entusiasmo nos dice que una vez que pase la cuarentena sentará las bases para la próxima inauguración de su “Academia de Canto Nachy Acevedo” e igualmente dentro de sus planes inmediatos figura dictar talleres de motivación a discapacitados como ella, ya que considera que todos en este mundo podemos hacer realidad lo que anhelamos a pesar de las dificultades.

Acevedo, detalló a Cactus24Noticias que esta época de confinamiento ha sido maravillosa porque le ha permitido reflexionar sobre su futuro y también la ha inspirado a escribir su nuevo tema “Quiero Volar” en el cual describe precisamente todos los esfuerzos, pasiones y energía que ha puesto en sus distintos proyectos para hacerlos realidad.

“Quiero Volar”, afirma, nos invita a no desfallecer, a ser perseverantes con la vida y alimentarla de sueños y metas constantemente porque esta es la única forma de vivirla”. Esta cantante, arreglista y compositora es incansable, desde ya está preparando con un gran concierto la celebración de sus 45 años de vida artística, en el cual cantará los temas favoritos del público. Desde Cactus24Noticias, le deseamos todo el éxito en este nueva etapa de su vida, en este nuevo emprendimiento porque como decía su padrino musical Renny Otolina “el cielo es el límite”.

Historia de vida de Nachy Acevedo

Desde muy pequeña, Nachy Acevedo canta y toca guitarra. Inició sus estudios de canto en la Academia de Eduardo Lanz, destacado barítono venezolano. Más adelante conoció a Renny Ottolina y se convirtió rápidamente en una de las figuras del programa estelar “Renny Presenta”. También tuvo el honor de trabajar con Amador Bendayán. Estudió durante 10 años en el Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta”, siendo pupila de Fedora Alemán. Estudió guitarra con el maestro Antonio Lauro, piano con la profesora Alba Rosa Valera y se graduó de Locutora (N° 6.370) en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Nachy se dedicó a realizar gran cantidad de conciertos y recitales, acompañada únicamente por su guitarra o por orquestas. Se ha destacado como cantautora de un estilo popular y cultural con matices venezolanos e internacionales.

De sus canciones más conocidas tenemos: No me quiero enamorar, Buscando alegría y más tarde su gran éxito Quiero ser; este último se convirtió en el soundtrack de su programa de corte juvenil “Nachy Presenta”, el cual estuvo al aire durante 14 años ininterrumpidos a través de la Televisora Nacional, canal 5.

La cantautora y locutora incursionó en la radio con “Al Estilo de Nachy”. Una revista musical que estuvo al aire desde 1990 hasta 2004 a través de la emisora Radio Uno y trasmitía todos los domingos de 6 a 7 de la noche.

Durante 15 años fue directora de la escuela de música Cantar es Fácil, formando a cientos de alumnos que ahora se dedican profesionalmente a la música y a la locución profesional en diferentes medios de comunicación.

También se destaca como arreglista, musicalizadora de dos películas de Mateo Manaure como son Primavera en Petare y Milagro de Navidad. Su privilegiada voz también ha sido solicitada para infinidad de jingles publicitarios.

IG y Twitter @NachyAcevedo l Facebook: Nachy Acevedo l

Página Web : nachyacevedo.com.ve

POR YASMIN VELASCO

CACTUS24 12-06-20