El cantante Manuel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, lamentó la muerte del animador Dave Capella a causa del COVID-19 y cuestionó a las personas que dudaron de la campaña de GoFundMe que hizo el presentador para pagar los gastos de hospitalización tanto de él como de su padre, Ulises Capella, quien también murió por este virus.

Blom

El cantante publicó en su cuenta de Instagram una conversación con Dave Capella, en la que el presentador del programa Portada’s lamentaba que “pseudo talentos” dijeran que la campaña que organizaba era una estafa.

“No sabes lo mal que me he sentido en estos 20 días, 12 en UCI intubado. Sigo en Clínicas Caracas por el COVID-19. Mi mamá lo superó y mi esposa, mi papá sigue intubado. Pero, ¿qué crees? Creamos un Gofundme y unos pseudo talentos rodaron: ‘está estafando a la gente’. Me desmoralicé y pues hasta dije: ¿Para qué mi…. me paro en una pantalla a diario?”, se lee en el post de la cuenta de Instagram de Nacho.

“Espero que Dave descanse en PAZ. Estoy convencido de que hoy está en un mejor lugar que este. Dios ilumine a todos los que dudaron de su palabra y lo difamaron porque luz es lo que necesitan para su oscuridad espiritual”, escribió.