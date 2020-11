El actor británico Sean Connery, quien alcanzó fama a nivel mundial tras dar vida al primer James Bond, dejó de existir este 31 de octubre a los 90 años de edad. El deceso fue confirmado por la familia del artista a la BBC.

Apareció en siete películas de la saga del agente 007 que se estrenó en la pantalla grande entre 1962 y 1983. Durante su larga trayectoria como actor y productor de cine británico, ganó un premio Óscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro.

Sean Connery también es conocido por sus papeles en películas como The Hunt for Red October (La caza del Octubre Rojo), Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada) y The Rock (La Roca).

Además, dio vida a Robin Hood en Marian y Robin (1976), fue el aventurero Daniel Dravot en la cinta El hombre que pudo reinar e interpretó a Jim Malone en Los intocables de Elliott Ness (1987), papel que le hizo ganar su único Oscar en 1988.

En el 2000, fue distinguido por la Reina Isabel II con el título de caballero y en el 2014 ofreció apoyo al referéndum que buscaba la independencia de Escocia.

Sean Connery decidió retirarse de la actuación en 2003. Su último trabajo fílmico fue en La liga de los hombres extraordinarios, una adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, que recaudó más de 178 millones de dólares en su momento, recoge el diario La República.

La crítica cinematográfica lo ha calificado en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado al agente 007 en la franquicia.