Murió el presentador de “Mythbusters”, Cazadores de Mitos

El ingeniero eléctrico Grant Imahara, presentador de los programas MythBusters (Discovery Channel) y White Rabbit Project (Netflix), murió este lunes a los 49 a causa de un accidente cerebro vascular (ACV).

Según informó The Hollywood Reporter, tuvo un aneurisma que la Clínica Mayo definió como “una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo”.

Especialista en robótica, participó desde 2005 y durante una década en MythBusters luego de reemplazar en la tercera temporada a Scottie Chapman. Luego regresó entre 2016 y 2018.

“En MythBusters, Imahara usó su experiencia técnica para diseñar y construir robots y también manejó las computadoras y los dispositivos electrónicos necesarios para probar los mitos”, recordó The Hollywood Reporter.

Imahara además tuvo varias participaciones con celebridades e íconos de la cultura pop del siglo XX. Por ejemplo, le instaló luces al robot R2D2 de Star Wars y hasta trabajó en el conejo de la marca Energizer.

En sus años en ILM se convirtió en el principal creador de modelos especializado en animatronics y trabajó en las precuelas de Star Wars de George Lucas, así como en The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Galaxy Quest, XXX: State of the Union, Van Helsing, The Lost World : Jurassic Park, AI Inteligencia artificial y Terminator 3: Rise of the Machines.

Imahara también protagonizó varios episodios de la serie web de Star Trek Continues. Interpretó a Hikaru Sulu, un teniente, timonel y tercer oficial del USS Enterprise, en el programa que fue una continuación no oficial de Star Trek: The Original Series.

CACTUS24 15-07-20