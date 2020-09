Mulán fracasó en Disney Plus

De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline el debut de Mulán en Disney Plus podría estar muy por debajo de las expectativas de la compañía del ratón.

Blom

Mulán se estrenó este fin de semana en Disney Plus y en algunos mercados seleccionados, pero todo indica que la compañía del ratón no está recibiendo la respuesta que esperaba.

La versión live-action del clásico animado Mulán pudo presumir de buenos comentarios pero no de excelentes reseñas. De acuerdo con Forbes, el filme dirigido por Niki Caro generó US$ 5.9 millones durante su primer fin de semana de estreno en los Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Singapur, Tailandia, entre otros lugares.

Sin embargo, en un reporte detallado de Deadline, fuentes de la industria con conocimiento de los lanzamientos de PVOD creen que Mulán puede no haber generado tantas ventas como se esperaba. De acuerdo con esta información, es poco probable que Disney revele cuánto dinero generó realmente hasta una próxima llamada de ganancias, pero hace unos días comenzó a circular la noticia de que el live-action estará disponible como cualquier otra producción del catálogo de Disney Plus a partir del 4 de diciembre.

Se cree que este factor contribuyó a que los suscriptores de la plataforma hayan decidido no comprar el Acceso Premium.

Según Tomatazo, Mulán llegó desde el viernes a Disney Plus, pero no fue hasta el domingo en la tarde que el filme se posicionó como el número 1 en las tendencias de la plataforma. No es precisamente un indicador de fracaso, pero sí demuestra que algunas personas tardaron demasiado en decidir si valía la pena o no pagar un costo extra por ver la película, reiteró el portal especializado.

El citado medio reveló que el nuevo live-action de Disney ya estaba en sitios de torrents ilegales horas después de su estreno en el la plataforma de streaming.

La reciente versión del clásico de 1998 se estrenará en Rusia, Grecia, Hungría, Israel, Eslovenia, Kuwait, Ucrania, Polonia y China esta semana. Según reporta Forbes, la audiencia china no está muy emocionada por Mulán y la conversación en torno a la película es francamente pobre.

Cactus24 (07-09-2020)