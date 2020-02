Muertes por coronavirus ya superan los 900

El número de muertos por el coronavirus de Wuhan en China es ya de, al menos, 908 (a estos hay que sumar dos más, uno en Hong Kong y otro en Filipinas), después de que la Comisión Nacional de Salud recibiera la notificación de 97 fallecidos este domingo, récord en un solo día desde que empezó la crisis. Hasta el momento se han diagnosticado 40.235 contagios en este país, más de 3.000 en las últimas 24 horas. De ellos, 6.484 se encuentran en estado grave.

El número de contagios fuera de la provincia de Hubei, el foco de la epidemia, ha caído por sexto día consecutivo, para quedar en 455 casos, en un indicio de que las estrictas medidas de contención pueden estar dando resultado.

En Hubei, cuya capital es Wuhan, la ciudad donde se originó el brote, la crisis no da señales de respiro. Según su comisión de sanidad, de los cerca de 3.000 nuevos casos en todo el país, más de 2.600 procedían de esta provincia.

En total, los casos sospechosos son 23.589, más de 4.000 nuevos en las últimas 24 horas. En ese plazo también han sido declarados sanos 637 pacientes, lo que eleva a 3.288 pacientes la cifra de dados de alta desde el comienzo de la epidemia.

El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación medio es de tres a siete días, con un máximo de 14. Los científicos chinos han confirmado que, a diferencia del SARS, es posible el contagio durante la incubación. La OMS ha declarado una emergencia internacional por el brote.

Una delegación de la OMS viaja a China

Una delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viaja este lunes a China para investigar el desarrollo de la epidemia, que ya ha causado al menos 330 casos de infección detectados en 27 países fuera de China, según la agencia Reuters.

Al frente del equipo de expertos se encuentra el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, veterano en otras crisis de salud pública mundial, según ha indicado en un tuit el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No se ha informado sobre quiénes componen el resto de la delegación.

60 nuevos infectados en el crucero amarrado en Yokohama

El Ministerio de Salud de Japón ha informado de la detección de 60 nuevos casos de contagio del coronavirus en el crucero que permanece amarrado en el puerto japonés de Yokohama desde la semana pasada. Con estos, ya son 130 el número de personas afectadas por el coronavirus en dicho barco.

Desde el pasado lunes, el crucero Diamond Princess se encuentra en Yokohama (al sur de Tokio) con sus 3.700 pasajeros y tripulantes a bordo en cuarentena. Las autoridades niponas realizan análisis a aquellos que presentan posibles síntomas de la enfermedad o habían estado en contacto cercano con otros contagiados.

Por otra parte, Corea del Sur ha anunciado este lunes que prohibirá temporalmente el desembarco de cruceros internacionales en sus puertos en un intento por contener la propagación del nuevo coronavirus. Seúl ha denegado de momento el atraque de dos navíos que tenían previsto llegar en las próximas semanas, según explicó el viceministro de Salud, Kim Gang-lip.

Se trata de los navíos Westerdam, de la estadounidense Holland America, y el Spectrum of the seas, de la también estadounidense Royal Caribbean. El Westerdam, que partió de Hong Kong y al que no se permitió atracar en Japón, también tenía previsto hacer otra parada en Busan el 23 de febrero y al día siguiente en la isla surcoreana de Jeju, donde tampoco podrá amarrar. Por su parte, el Spectrum of the seas tenía previsto volver a pasar por Busan el 27 de febrero.

Regreso paulatino al trabajo en China

Parte de la fuerza laboral china regresa este lunes a trabajar, en un intento de recuperar poco a poco una apariencia de normalidad pese a la epidemia causada por el coronavirus de Wuhan. La mortalidad causada por este patógeno ha superado el trágico listón que había dejado en 2003 otro coronavirus, el causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que mató a 774 personas en todo el mundo.

La reincorporación al trabajo este lunes en el país se hará de manera gradual, según ha subrayado el Gobierno chino, para evitar riesgos de propagación de la enfermedad. La semana pasada ya habían vuelto los funcionarios y los trabajadores de sectores considerados “imprescindibles”—las fábricas de mascarillas y otros materiales sanitarios protectores, entre otros—. Las autoridades han recomendado a las empresas que permitan, en la medida de lo posible, el teletrabajo. Los centros de enseñanza continuarán cerrados al menos hasta marzo.

Nissan paraliza su producción en Japón

La compañía Nissan detendrá la fabricación de vehículos en su planta japonesa de Kyushu por la falta de suministros que recibe desde China. Según el periódico Nikkei, este es un signo claro de que el coronavirus ya comienza a afectar a la cadena de suministros globales debido al cierre de miles de fábricas en China y del confinamiento de millones de personas en sus hogares, que no pueden lógicamente acudir a trabajar.

China importará más carne y suministros

El ministro de Comercio de China, Zhong Shan, ha asegurado este lunes que China incrementará las importaciones de carne y de otros artículos para combatir la falta de suministros en algunas zonas del país. La cuarentena que mantiene en sus casas a millones de personas preocupa a las autoridades, que quieren que no falte la comida en los hogares afectados.//Informa El País.

Cactus24 (10-02-2020)