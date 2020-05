Al menos 16 personas fallecieron este viernes en la India al ser arrollados por un tren cuando dormían en las vías del ferrocarril en el oeste del país.

De acuerdo a las autoridades del estado indio de Maharashtra, las víctimas formaban parte de un grupo de 21 trabajadores que estaban regresando al estado de Madhya Pradesh de la India y que motivado a la pandemia del Covid-19 ha obligado a un éxodo de migrantes laborales que caminan cientos de kilómetros para volver a sus ciudades de origen.

El Ministerio de Ferrocarriles de India confirmó el accidente a través de su cuenta de Twitter, sin especificar el número de víctimas mortales.

During early hours today after seeing some labourers on track, loco pilot of goods train tried to stop the train but eventually hit them between Badnapur and Karmad stations in Parbhani-Manmad section

Injureds have been taken to Aurangabad Civil Hospital.

Inquiry has been ordered

