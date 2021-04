«Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia al lado después de haber estado con soporte vital durante los últimos días», escribió su familia en un comunicado citado por la revista People.

Las canciones del artista que encabezaron las listas de éxitos incluyeron «Party Up (Up in Here)» y «X Gon ‘Give It To Ya». Su carrera estuvo marcada por problemas legales y tiempo en prisión.

Cactus24/09-04-2021