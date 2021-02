Muere el actor Christopher Plummer a los 91 años

El actor conocido por protagonizar el filme musical La novicia rebelde junto a Julie Andrews, y en 2017 por reemplazar a Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo; falleció este viernes según confirmó su familia. Plummer vivió sus último años en su casa de Connecticut, con Elaine Taylor, su esposa.

Christopher Plummer, actor reconocido por roles en cintas como La novicia rebelde (1965), Jesus de Nazareth (1977), y la contemporánea All the money in the world (2017), falleció este viernes a los 91 años.

La noticia fue confirmada por su familia, quienes afirmaron que Plummer pasó sus últimos días en su residencia en Connecticut, con Elaine Taylor, su esposa, quien estuvo con él durante 53 años.

Plummer pasó los últimos 75 años tanto en las tablas como en pantalla. Su trayectoria cuenta con más de 100 películas, entre las que destaca su trabajo como el Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 dirigido por Robert Wise.

Sin embargo, el actor estuvo “furioso” durante décadas por su trabajo en dicha cinta. Según dijo a The Guardian en 2018, cuando descubrió que su voz de cantante iba a ser doblada en La novicia rebelde, no podía creerlo.

“Había trabajado en mi canto durante tanto tiempo, pero en esos días, tenían a alguien capacitado que cantaba a través del doblaje. Dije: ‘¡La única razón por la que hice esta maldita cosa fue para poder hacer un musical en el escenario en una película!’”.