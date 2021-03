«Es un espectáculo increíblemente raro, estos enormes y hermosos animales no suelen llegar tan al sur», dijo Ellie West, de la organización benéfica de bienestar animal RSPCA, a la agencia de noticias PA. La organización había examinado al animal; aparte de algunos arañazos, se dice que está sano, aunque con un peso ligeramente inferior al normal.

Hace unos días, unos excursionistas de la costa occidental irlandesa, en el condado de Kerry, ya habían observado una morsa sobre un peñasco. Los biólogos suponen que se trata del mismo animal, posiblemente arrastrado por un témpano de hielo.

«Es de suponer que la joven morsa ha emprendido un viaje para encontrar comida», especuló West.

A walrus washes up on the shores of Wales pic.twitter.com/4ITyfzrsWO

— The National (@TheNationalNews) March 22, 2021