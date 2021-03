Monja arrodillada pide detener acción de policías contra manifestantes en Myanmar

Su nombre es Hermana Ann Nu Thawng, de la congregación religiosa de San Francisco Javier, y su gesto no violento, valiente, sencillo pero eficaz, se ha convertido en el símbolo, sea cual sea su evolución, de la crisis birmana, y seguirá siendo la efigie indeleble de una reivindicación popular de libertad y democracia por ahora no escuchada.

“En el nombre de Dios, no tomen estas jóvenes vidas, tomen la mía”, les dijo a los uniformados.

Today, the riot has been severe nationwide.

The police are arresting, beating and even shooting at the people.

With full of tears, Sr. Ann Nu Thawng begs & halts the police to stop arresting the protestors.

About 100 of protestors could escape from police because of the nun. pic.twitter.com/Hzo3xsrLAO

— Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021