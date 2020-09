Mónica Fernández, abogado, conductora del conocidísimo programa de televisión “Se ha dicho”, ha hecho de la calle sus problemas, su gente y también su espacio desde donde quiere que la gente entienda que “todos podemos ser diferentes, podemos pensar diferente pero… los problemas, las necesidades y/o adversidades nos van a unir siempre”.

Blom

Y es que la política, los problemas y ese sentir social no es algo nuevo para ella. Eso -dice- lo llevo en los genes.

Nos cuenta que su abuelo, que era español, siempre defendía los derechos de los ciudadanos “y esa labor la asumí yo como tarea cotidiana” afirma la reconocida abogado.

Fernández, confiesa a venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que desde que estaba en el colegio ella hacia labor social: “Recuerdo que hacíamos arepitas con diablitos, nos organizábamos y llegamos a ayudar hasta a los indígenas del estado Bolívar”.

Mónica afirma: “Yo doy la cara por Venezuela” así como ustedes (los migrantes) la dan desde donde están, sin importar el sesgo político o de cualquier otra índole. Los problemas no tienen tinte de ningún color, tampoco esperan».

Refiriéndose a uno de los tantos casos que aborda como ciudadana, nos relató la ayuda que llevó a un grupo de pacientes de diálisis.

__Un día nos encontramos con que las personas que vienen hacerse diálisis a un centro ubicado aquí en la avenida Rómulo Gallegos, pasan de tres a cuatro horas para poder llegar. Y una vez que lo logran entonces no hay agua. ¿Qué hicimos? Se pregunta a sí misma. Bueno compramos el camión cisterna y aunque costaba 50 dólares, logramos que el hombre nos lo dejara en 40.

Mónica habla rápido. A cada palabra le imprime pasión por lo que hace. Sin duda, asegura que “lo que no hiciste hoy definitivamente no lo vas hacer mañana”, eso refiriéndose al caso particular de los pacientes de diálisis ya que “simple mañana no existe porque un paciente crónico puede morir”.

Mónica habla desde su oficina, de lo bello que significa para ella poder ayudar, sin nada a cambio, a otras y más en esta pandemia mundial.

«No importa donde uno está porque la esencia siempre será la misma».

Recuerda que en su vida ha hecho de todo y también pasado de todo: indiscutible el atentado del que fue víctima y del que salió ilesa. “Todo me ha servido de aprendizaje…incluso hay quienes creen que meterse en la política es fácil. Pues no lo es, para hacer política tienes primero que trabajar los valores con la gente, que entiendan que con trabajo en equipo y siendo solidario es que se logran las cosas.

De hecho, recientemente Fernández acudió a un centro de ancianos: “Allí el mensaje era para nosotros, no para esos viejitos que muchos ya ni nos recuerdan. Tú lo sabes como periodista hacer un video, editarlo, producirlo, musicalizarlo, llevar el mensaje. Quien esté dentro o fuera del país y lo vea y se diga “cónchale verdad que malo soy no he ido a visitar a mi viejito”.

Mónica cree en la gente y en su potencial desde siempre. Pero admite que una campanada fue su propio edificio donde reside.

¿Mónica cómo lograste que la Junta de Condominio donde resides sea tan activo ya que sabemos que ese primer escalón de participación vecinal es casi nulo?

__Bueno fíjate un buen día me di cuenta que el ascensor tenía un año que no servía, que había un hueco en el techo, que el jardín parecía una selva pero seca. Y es que yo creía que por cumplir religiosamente con el pago de mi condominio estaba haciéndolo bien y pues no.

Esta mujer nos afirmó: “ese día me di cuenta que las juntas de condominio son como un país, creemos que todo iba bien y de repente por desidia quedó totalmente abandonado».

Mónica Fernández está convencida que dar la cara por Venezuela es todos los días: desde casa, en la calle, en la casa de tus vecinos, en el trabajo…Está convencida de que de la mano de los ciudadanos es que vendrán cosas mejores…

A Fernández puedes seguirla a través de su red social de Instagram @monifafernandezs @abogasolidario @medicosdecalle

Mira el video completo de la entrevista en el canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww?view_as=subscriber