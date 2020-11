Una modelo de Playboy que viajaba con su hijo de 7 años dijo que fue «humillada y avergonzada» por un asistente de vuelo de Southwest Airlines que le dijo que no podía volar mientras usaba su blusa escotada con estampado de leopardo, según un informe.

Eve J. Marie, de 26 años, quien se dirigía de Dallas a Tulsa en los Estado Unidos el jueves, le dijo a Jam Press que el miembro de la tripulación le dijo que tendría que cambiarse el traje revelador porque violaba el código de vestimenta de la aerolínea.

«Cuando me amenazaron con sacarme del avión si no tenía una muda de ropa, me sentí completamente humillado, avergonzado y muy ofendido», dijo la rolliza influencer de Instagram al medio.

«Soy miembro de la lista A de SWA y tengo una tarjeta de crédito con la aerolínea y tengo ventajas que permiten que cualquier persona que viaje conmigo vuele gratis debido a mi alto estatus en la aerolínea», continuó Marie.

“Así que, incluso siendo un cliente leal con ellos, sentí que las otras mujeres en el avión me estaban juzgando por mi atuendo y decían que mis senos son demasiado grandes”, agregó. «Bueno, eso es algo que no puedo evitar».

Marie dijo que había podido abordar un vuelo anterior sin ningún problema.

“Cuando la asistente me llamó y me dijo que habían llamado a alguien para informarme de que necesitaba cambiarme de ropa o que me quitaran, me sorprendió mucho”, dijo.

“La asistente misma se disculpó. Este vuelo fue mi escala y el primer vuelo no dijo nada, así que si esta era realmente la política, ¿por qué no me informaron antes de abordar el primer vuelo? » Dijo Marie.

