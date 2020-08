Los Padres estaban arriba por siete carreras cuando Tatis subió al plato en la octava entrada. Ya había pegado un jonrón esa noche. Tatis estaba sentado en una cuenta de 3-0 cuando el lanzador de los Rangers, Juan Nicasio, lanzó un lanzamiento por el medio del plato.

Tatis hizo lo único sensato en esa situación: lo aplastó fuera del parque.

Blom

Tatis Jr. recibió un regaño por parte del mánager de los Padres, Jayce Tingler y el shortstop dominicano tuvo que disculparse públicamente después de ser blanco de críticas, pues la mayoría coincidió que rompió una de las “famosas” reglas no escritas en el béisbol.

Tatis Jr. dijo: He estado en este juego desde que era un niño y conozco muchas reglas no escritas. Pero esta vez, no lo hice. Estaba un poco perdido en este juego.

El swing de Tatis Jr 3-0 en un juego de 7 carreras desató un salvaje debate sobre las reglas no escritas del béisbol. Si bien algunos hombres de béisbol de la «vieja escuela» como los Rangers Woodward y hasta cierto punto Tingler no estaban contentos con Tatis, una gran oleada de apoyo se colocó del lado de Tatis Jr. Muchos ex jugadores y actuales de la MLB defendieron a Tatis Jr. en las redes sociales, incluso algunos hombres de los medios de béisbol de la «vieja escuela» se pusieron del lado del campocorto de los Padres.

Cactus24/18-08-2020