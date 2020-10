Misión imposible 7 de Tom Cruise: El equipo aparece sobre el techo de un tren en marcha

Si las primeras imágenes de reanudación del rodaje ya te dejaron sin aliento con sus saltos de moto en Noruega, imagina cómo te quedarías si mientras vas por la carretera compartes recorrido en paralelo con un tren en cuyo techo están Tom Cruise, el director Christopher McQuarrie y el resto del equipo técnico de Misión: Imposible 7 preparando el rodaje de una escena.

Pues exactamente ese panorama es el que se encontraron quienes iban en el vehículo que se cruzó con el convoy de Cruise y compañía atravesando las montañas noruegas. ¿Será un homenaje a la escena de acción sobre el techo del Eurostar que salía en la primera entrega de Misión: Imposible (1996), dirigida por Brian De Palma?

Afortunadamente el asombro les permitió recoger el momento en vídeo.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is… pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ

— Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020