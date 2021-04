Una bandada de corellas, subgénero de las cacatúas blancas que no cuentan con la típica cresta de esta especie, invadió un suburbio de la ciudad de Nowra, en Australia. La ‘incursión’ fue grabada por un usuario de TikTok y el video se hizo viral en redes sociales.

El ‘clip’ muestra a las aves mientras permanecen en los cables de electricidad, faros, césped, techos de las casas, coches aparcados, y otras se apoderan de una calle de la zona.

Las corellas son una especie protegida, que en estos casos, pueden provocar daños en la infraestructura humana. Poco se puede hacer para controlar su comportamiento, informa 9News. Anteriormente, los dueños de locales ya reportaron problemas en las fachadas de las tiendas y la presencia de excrementos por todas partes.

In Nowra, New South Wales, the streets looked like a scene straight out of a horror movie after a huge flock of cockatoos invaded. These birds, native to the area, can be “incredibly destructive” according to local media but they are a protected species. https://t.co/89ohoOlnJG pic.twitter.com/Cs8TIsS4lV

— Newsweek (@Newsweek) April 28, 2021