Tres principales grupos de migrantes están llamados para ser los potenciales beneficiarios con el recién anunciado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Así lo dejó ver el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

De acuerdo con el funcionario, el primer grupo que podría acceder al mecanismo de regularización son todos aquellos migrantes que tienen los permisos vigentes ante Migración Colombia, reseñó El Heraldo.

El segundo grupo son todos aquellos migrantes cuyo estatus es irregular que haya entrado al país antes del 31 de enero de 2021, aproximadamente 900 mil personas; para ello el interesado deberá presentar “pruebas sumarias” que certifiquen su permanencia.

Se podrán presentar inscripciones a colegio, contrato de trabajo, arriendo etc, pero no se podría admitir certificaciones que generen ONG, por lo tanto quienes no puedan certificar su permanencia no podrán entrar al estatuto”, destacó Espinosa.

El tercer grupo que se puede beneficiar son todos aquellos venezolanos que ingresen de manera legal al país, para ello el plazo será de dos años. En este lapso de tiempo los interesados podrán tomar una decisión correcta si desean permanecer en Colombia, pero “los que entren hoy por una trocha no podrán acceder a este mecanismo”.

El Estatuto Temporal es una medida que permite regularizar esta población. En un término de 10 años todos los migrantes venezolanos en Colombia van a tener la oportunidad de pasar al régimen ordinario”, destacó Espinosa, citado por El Heraldo.

Este proceso le va a permitir a los migrantes venezolanos hacer su vida en Colombia, trabajar, desplazarse con tranquilidad dentro del territorio nacional, vincularse al sistema de seguridad social, estudiar y acceder al sistema financiero.

Espinosa destacó que “nada tiene que ver el estatuto con un proceso electoral, por disposición legal, ningún extranjero, no venezolano ni de otra nacionalidad, pueden votar para presidente”.

Este proceso no afectará las tazas de desempleo, por el contrario el Estatuto Temporal acabará con esa mala práctica de contratar migrantes por unos pocos pesos, arrebatándole las oportunidades a los trabajadores nacionales”, destacó el funcionario.

Cactus24 (10/02/2021)