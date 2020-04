Según informó el Parque Nacional de Kruger a través de su cuenta de Twitter, los leones se encontraban descansando en la carretera. Las imágenes fueron tomadas por el guardaparque Richard Sowry. La manada usualmente descansa en el Parque Contractual Kempiana, la cual se encuentra a 65 kilómetros de distancia.

La zona en la que los animales se encontraban descansando usualmente se encuentra ocupada por turistas que viajan al país para ir a visitar parques nacionales. Pero como desde el pasado 25 de marzo Sudáfrica se encuentra en cuarentena para evitar los contagios de COVID-19, los animales ahora pasean por todas las áreas.

«Acostarse en la carretera durante el día es inusual porque en circunstancias normales habría tráfico y eso los empujaría hacia el monte», señaló a CNN Isaac Phaahla, el portavoz del parque. Este además explicó que la gran cantidad de personas había cambiado el comportamiento de los animales.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020