Miedo en los padres: Intentan raptar a adolescente en Trujillo

Ante el miedo de muchos padres por el supuesto secuestro de niños en todo el país, este caso ha tenido revuelo, aunque las autoridades han desmentido los casos que han circulado por las redes sociales, este pudo ser investigado por el Diario de los Andes, quienes lograron conocer más profundamente sobre el temible suceso.

Según el medio andino los allegados a la víctima confirmaron el testimonio de la joven, que fue difundido por error, por las redes sociales, sus familiares reportaron a la policía, pero fueron enviados a denunciar directamente en el CICPC, hasta los momentos ellos no han querido hacerlo y por este motivo no hay una investigación formal abierta.

Una adolescente de unos 15 años de edad, del municipio San Rafael de Carvajal, perteneciente al estado Trujillo, se salvó de ser secuestrada por sujetos desconocidos, a las 12:50 pm de este miércoles, 19 de febrero, cuando aseguró iba en camino a su colegio, el Liceo Monseñor Estaninlao Carrillo. Allegados a la víctima confirmaron el relato, que la joven contó, por medio de una nota de voz, a través de la mensajería instantánea de WhatsApp.

Las personas que declararon, decidieron por temor reservar su identidad, explicaron, que el audio no pidieron ser reenviado, pero se difundió con rapidez por todo el estado, por esto temen que los responsables de la acción delictiva pueden tomar represalias en su contra o contra sus familias

El incidente ocurrido en plena Avenida Principal de Carvajal, una cuadra de la institución educativa, según la información extraoficial eran dos camionetas, una estaba al lado y la otra, detrás de ella, en el audio la niña narra muy alterada los sucesos mientras rompe en llanto

La joven salió tarde de su casa, porqué tenía una reunión de padres y representantes. Su madre estaba en el colegio y su padre de viaje a Timotes estado Mérida, la víctima, en su testimonio, expresó que ella se sujetó de una reja con los brazos, de modo que su captor sufrió que halarla.

La joven describe que un funcionario, en moto, la llevó al liceo y ese fue el fin de la historia, los padres fueron al día siguiente a denunciar en una estación de Las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo, pero solo tomaron el informe y la descripción de los vehículos.

Se excusaron porque era tarde para abrir una averiguación. Había pasado un día desde el incidente y no podían rastrear a los supuestos sospechosos. Les aconsejaron ir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, si querían proseguir con la denuncia.

Ellos decidieron no acudir, por lo cual no hay una investigación formal.

A juicio de las fuentes, no quieren perjudicar la estabilidad emocional de la adolescente, quien ahora teme salir, salvo en compañía de un familiar. Ellos, y las autoridades, consideraron que no hubo un delito, pues no se la enfrentaron. Sin embargo, tampoco hay detenidos. La estación policial, 2.2 de Carvajal corroboró la versión del informe de los padres sobre el intento de secuestro. Además, se conoció que las policías, o guardias, quienes salvaron a la niña, no están identificados y no son del municipio.

Cactus24 (25-02-2020)