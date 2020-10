Michel Brown confirmó segunda temporada de  Pasión de gavilanes 

«La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer», informó el actor de origen argentino al portal FórmulaTV.

La mala noticia es que el intérprete de 44 años declinó formar parte del proyecto, por lo que de llevarse a cabo finalmente la ficción como parece ser Brown no participaría en ella.

«Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo», aseveró el también protagonista de la telenovela Amar a muerte.

Según la revista People, el actor, que tiene un millón y medio de seguidores solo en Instagram, dejó claro que respeta también que sus compañeros se quieran subir nuevamente a ese barco.