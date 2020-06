Michael Jordan aseguró que la muerte de Floyd tenía que marcar un punto de inflexión y ha asegurado que ha llegado el momento de decir basta: “A los afroamericanos nos han vapuleado durante demasiados años. Se te va el alma así, es algo que ya no se puede aceptar. Es un punto de inflexión, tenemos que ser firmes. Hay que ser mejores como sociedad en los temas de raza”.

En diálogo con el programa The Charlotte Observe, también habló abiertamente de cómo cree que cada persona tiene que enfrentarse al racismo: “Hay que plantar cara a los propios demonios. Extender la mano, entender las desigualdades. No podemos dejar que el racismo sea algo aceptable, el cambio tiene que ser profundo. No se trata solo de donar dinero. Tenemos la misión de que todos nos miremos en el espejo. Ese es un gran paso por el que empezar. Solo porque alguien haya nacido en un suburbio no hay que mirarlo como a alguien inferior. No puedes creer que eres mejor que otros solo porque has crecido con más ventajas. La clave es la educación al 110%. Es la mejor forma que tienen los afroamericanos para mejorar las cosas. Para llegar lo más lejos posible, tienes que tener una buena educación. Si dono 100 millones con la marca Jordan, queremos que sean 100 millones que de verdad marquen diferencias. Y eso, atacar el racismo inherente en la sociedad y apoyar la igualdad de oportunidades educativas, es un paso muy necesario. Esto no se trata de firmar cheques”.

Jordan se refirió a las condiciones en las que viven muchos afroamericanos en Estados Unidos: “Hemos visto que el racismo se ha convertido en algo que de alguna forma es aceptable en ciertos círculos. Hay que entender desde niños que eso no es tolerable. La educación es una parte esencial para el cambio social”.

Cactus24/07-06-2020