Messi dice que todavía no decidió sobre su futuro

Lionel Messi dijo que aún debe decidir si terminará su relación de dos décadas con el Barcelona al final de esta temporada, e insinuó que podría finalizar su carrera jugando en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El futuro del argentino ha sido un tema candente desde que intentó dejar el Barcelona en agosto. Tuvo que suspender esos planes hasta el final de la temporada 2020-2021, ya que el club insistió en hacer cumplir la cláusula de salida de 700 millones de euros (854 millones de dólares) en caso de que otro equipo quisiera contratarlo.

Pero con el elenco catalán languideciendo en el quinto lugar de la Liga y con mucha agitación en el club, Messi describió la situación del Barcelona como “realmente mala”.

A partir de enero, Messi tendrá la libertad de negociar su futuro, ya que entrará en los últimos seis meses de su contrato.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas”, sostuvo el argentino en una entrevista con la cadena de TV española La Sexta emitida el domingo.

“Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé”, agregó.

El argentino no ocultó su pesimismo por lo que ocurre en el Barca. El equipo ha firmado su peor inicio en la liga en 33 años y la institución está inmersa en una profunda crisis financiera debido al impacto de la pandemia del coronavirus.

“El club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba”.

Cactus24 28-12-20