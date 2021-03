Los nuevos señalamientos en su contra llegaron en un momento muy particular.

Tras las acusaciones anónimas de que Meghan Markle intimidaba a los asistentes reales, las personas cercanas a la royal embarazada dicen que ella esperaba una pelea después de decidir hacer una entrevista reveladora con Oprah Winfrey.

El martes 2 de marzo, The Times publicó dos artículos que citaban fuentes no identificadas que afirmaban que Meghan intimidaba a los empleados reales y expulsó a dos asistentes del palacio debido a su presunto comportamiento.

Como respuesta, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado el miércoles 3 de marzo, anunciando que su equipo de recursos humanos investigaría los incidentes denunciados que supuestamente ocurrieron hace aproximadamente dos años y medio.

«Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por ex miembros del personal del Duque y la Duquesa de Sussex», dijo el Palacio de Buckingham en el comunicado. «Se invitará a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la casa, para ver si se pueden aprender lecciones. La Casa Real ha implementado una política de dignidad en el trabajo durante varios años y no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo».

El 3 de marzo, Omid Scobie, autor de Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, habló con amigos anónimos de Meghan y el príncipe Harry para un artículo de Harper’s Bazaar sobre las acusaciones. No está claro con cuántos amigos habló.

«Harry y Meghan sabían que se pondría feo en el período previo [al especial de Oprah], pero ver un intento tan obvio de destruir su persona era angustioso y perturbador», le dijo un amigo al biógrafo real. Un amigo calificó el informe de The Times como «un ataque pre-emotivo» sobre la muy esperada entrevista de la pareja con Oprah, que se transmitirá el 7 de marzo. «No se puede ignorar el momento de esto», le dijo al medio una fuente cercana a la pareja. «Esto se ha hecho para socavar su persona o socavar los temas que discuten el domingo». Un amigo dijo, «Les han arrojado todo y el fregadero de la cocina esta semana, pero al final nada les impedirá compartir su verdad».