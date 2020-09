Mayra De Libero es mercadólogo de profesión, locutora y ha hecho presentaciones como moderadora en radio y televisión Desde hace veinticinco años ha estado enamorada y apasionada de la Astrología, a la cual se ha dedicado en cuerpo y alma, al punto de que no se conformó con presentarse en los medios audiovisuales de Venezuela sino que ahora está abordando con mucho acierto las redes sociales.

Su instagram nos da la bienvenida así: “ Doy respuestas simples y concretas de la astrología. Los planetas en movimiento son nuestra guía” Y así quisimos que nos respondiera a las muchas interrogantes que los ciudadanos de a pie nos hacemos cuando ya todo lo humanamente comprensible se nos agota en cuanto a respuestas, sobre nuestra vida diaria como seres humanos o como parte de una sociedad, queremos.

De Libero de entrada nos aclara: “ una de las cosas que yo siempre le pregunto a una persona que me solicita una consulta es si alguna vez se ha hecho una carta astral porque generalmente solo sabe su signo astral”____Por qué preguntó eso, se pregunta así misma y responde. “ porque esto es un tema muy importante y complejo que requiere de muchos factores de información”, afirma.— Todos tenemos dentro de nuestro signo a todos los signos zodiacales dentro de nuestra rueda natal que está influenciada por los planetas, que son diez y cada uno de ellos tiene una personalidad psicológica definida que de acuerdo a su posición y movimiento nos influyen.

De Libero, además agrega que por eso “un buen estudio astrológico siempre debe contar con la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y la localidad de nacimiento ya a partir de estos datos es que podemos dar una respuesta concreta sobre cómo es esa persona y cómo reacciona ante el mundo y luego el mundo cómo está de acuerdo a su posición”.

En la actualidad, debido a la pandemia, se ha disparado mucho la iniciativa de los emprendimientos y le preguntamos a De Libero qué tanto influyen los planetas en el éxito o no de las personas en estos temas? De Libero dice: “ algunas personas, y no estoy hablando de astrología, no se consultan así mismas , no se conocen y a partir de allí no entienden mucho sobre el proceso y es allí donde una carta natal puede ayudarlo a conocer sus fortalezas y debilidades y por supuesto qué hacer?.

Ahora los planetas pueden tener influencia en este proceso? Claro que sí dice la experta, y por eso reitero es tan clave saber la posición y los movimientos de los astros para saber si tienes los vientos a tu favor. Es tomar riesgos, advierte Mayra De Libero.

Conversar con esta profesional de la astrología es fascinante sobre todo por cómo ve el mundo y sus posibilidades no solo ahora, sino en el futuro. Pídele a un niño de cinco años de edad la hora y te dice que no sabe o pregúntale qué edad tienes tú … ellos siempre te dicen que sí y eso es algo maravilloso.

De Líbero, es una estudiosa del tema y lo deja ver en cada una de sus respuestas. Para ella, como para todos, el año 2020 es un año de profundos cambios importantes más allá de la pandemia: la experiencia me dice que lo que ahora se está gestando, rehaciendo, replanteando va a llevarnos a una realidad más tangible.” Hay muchas cosas que empiezan a darse, ya que prácticamente Saturno nos entrega una realidad y éste entra en una fase directa: luego de esta fase de reconsideración, hay una diferencia notable a nivel de ciclo, una regeneración a nivel económico, de negocios, de cambios y de estructuras de todo tipo” dice.

Plutón está en Capricornio desde el año 2008 y ha roto y ha regenerado al mundo para que nazca algo nuevo de esta energía “ya lo estamos viendo, una nueva forma, que no significa que hayamos pasado por la peor parte, porque como insisto se trata de un proceso: soltar y de querer estar inmersos en estos cambios…

Cactus24/08-09-2020