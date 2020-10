Matthew McConaughey dice que abusaron sexualmente de él a los 18 años

Matthew McConaughey dice que fue abusado sexualmente cuando era un adolescente, escribiendo sobre la experiencia en sus nuevas memorias, «Greenlights».

«Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años», escribió McConaughey, según la página Six del New York Post . «Estaba seguro de que me iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy, simplemente estoy seguro de que espero que ese no sea el caso».

McConaughey también escribió que fue «abusado sexualmente por un hombre cuando yo tenía dieciocho años mientras lo dejaban inconsciente en la parte trasera de una camioneta».

McConaughey mantuvo escasos los detalles de la terrible experiencia, según el Post, aunque dijo que «nunca se había sentido como una víctima».

McConaughey escribió: «Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz».

En el libro, McConaughey pasa por numerosos eventos importantes en su vida que describe como luces rojas, amarillas o verdes, eventos que lo hicieron detenerse, detenerse o avanzar. reseña la información de Insider.

Otras revelaciones del libro incluyen que el actor dijo que una vez rechazó un cheque de $ 14.5 millones por una comedia romántica para poder concentrarse en papeles más serios, lo que dio inicio al McConaissance que lo llevó a ganar un Oscar por «Dallas Buyers Club».

Otro fue que su padre murió mientras tenía relaciones sexuales con su madre . McConaughey, quien describió la relación de sus padres como «el Océano Pacífico en una tormenta», escribió que sus «rodillas se doblaron» cuando se enteró de la muerte de su padre.

McConaughey escribió: «Él siempre me había dicho a mis hermanos ya mí, ‘Chicos, cuando me vaya, haré el amor con tu madre’. Y eso es lo que pasó. Tuvo un ataque al corazón cuando alcanzó el clímax «.

Cactus24/29-10-2020