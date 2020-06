Matt Reeves podría presentar a un nuevo Joker en su trilogía

Desde que The Batman se anunció, los fans han estado especulando que la película de Matt Reeves presentará por lo menos un guiño al icónico archienemigo del Caballero de la Noche, lo que potenciará las posibilidades de verlo en la siguiente producción de su trilogía.

The Direct asegura que el director tiene planes específicos para el personaje. Y no, no será interpretado por Joaquin Phoenix.

Reeves va en serio con el plan de introducir al Joker en su trilogía, y aunque esto no sucederá en The Batman, la película podría presentar algún guiño al personaje que hará su gran debut en la secuela. Al parecer el conflicto con el villano no se resolverá del todo en esta entrega, dado que el Guasón también formará parte de la tercera película, aseguró el experto en comic, Daniel Richtman.

We Got This Covered aseguró que en el filme protagonizado por Robert Pattinsone veremos a un grupo de criminales cuyo líder será el perverso payaso. El personaje no aparecerá pero sí se mencionará su existencia en este universo.

Cactus24 (09-06-2020)