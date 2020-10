Mató un gato, lo confesó por WhatsApp y terminó preso por las FAES

Wanyer Perozo no tuvo compasión con el gato que le estaba comiendo su almuerzo y después de matarlo colgó la foto en grupo de WhatsApp advirtiendo que mataría a todos los animales que se metieran a su casa. La reacción no se hizo esperar de los vecinos de la urbanización La Coromoto de Coro y al cabo de un rato el hombre de 26 años, fue visitado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

«El matagato» fue detenido por maltrato animal y será imputado según informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

«Buenas tardes, le agradezco a los vecinos que tienen sus animales por favor cuidar de ellos sea perro o cualquier animal, no me voy a seguir tolerando que animales entren a mi casa hacer lo que le da la gana, no es la primera vez que un gato me come el almuerzo. Para que esto no suceda cuiden de sus animales», escribió Yohel en el mensaje en el que expuso el cadáver del gato. «Porque los voy a ir matando uno por uno mientras sigan dentro de mi casa».

La misma foto y su escrito fue usado como evidencia por las FAES para detener al hombre de 26 años.

Cactus24/04-10-2020