Freddy Guevara, diputado y vocero del El Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional, afirmó que “más del 80% de los venezolanos”, no participó en los comicios de este seis de diciembre.

Blom

“Los venezolanos dijeron no ‘al fraude, no me la calo’, más del 80% de los venezolanos dijo no al fraude, ese país dijo no importa que me amenaces pero no me la calo”, aseveró.

Guevara elogió a quienes no acudieron a las urnas a ejercer el derecho al voto por tratarse de un evento “fraudulento”.

«Vimos algunos medios tratando de justificar lo injustificable. Pero ni el propio VTV podía ocultar lo que realmente estaba pasando. Vimos al propio dictador teniéndole miedo al pueblo, y como arte de magia, cambiaron su centro electoral de un lado a un fuerte militar. Fijense qué simbólico que es eso. El supuesto presidente obrero que votaba en Catia, terminó encerrado en un cuartel militar porque le teme al pueblo. Porque no tiene respaldo popular”, expresó.

Entretanto, Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, también tomó la palabra durante la conferencia: “Después de ver el desastre del día de hoy, a nosotros nos corresponde seguir dando la pelea. Decirle al mundo lo que hoy pasó, que nadie caiga en engaños. Pero también respondemos a un pueblo civil, a un pueblo democrático, y ese pueblo a partir de mañana se va a activar con la consulta popular (…) Exigimos elecciones parlamentarias y presidenciales libres, y le pedimos a la comunidad internacional que nos acompañe en la lucha por la libertad y la democracia”.

Según los datos recogidos por el Observatorio contra el fraude del 6D, la participación fue cercana al 18,33%. Es decir, apenas menos de cuatro millones de venezolanos asistieron a las urnas.