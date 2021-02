En 2019, Marvel Studios rompió todos los récords tras el estreno de Endgame. Un evento cinematográfico que movió a toda la audiencia.

Una audiencia que se quedó con ganas de más y que apuntaba a 2020 como un nuevo resurgir. Por desgracia, los estragos de la pandemia llevaron al parón de los rodajes y al retraso en los estrenos. Ahora, el estudio ha empezado el 2021 por todo lo alto.

Bruja Escarlata y Visión es la serie más popular del mundo tras sus primeros seis episodios.

Marvel tiene otra gran cantidad de películas y series con el que prometen horas de entretenimiento. Recientemente, el estudio ha anunciado el estreno de Marvel Studios’ Assembled, una serie que servirá como detrás de las escenas de sus nuevos estrenos.

El primer especial de Assembled estará dedicado a Bruja Escarlata y Visión. Esta reunirá a su elenco y a los creativos de la serie para dar los detalles del detrás de las escenas. Además, este nuevo proyecto da a Marvel la oportunidad de ofrecer contenido a sus seguidores cada semana del año.

Bruja Escarlata y Visión da final a su primera temporada el 5 de marzo, una semana después, el 12 de marzo, se estrena el primer especial de Assembled.

Este nuevo proyecto llena el espacio de una semana que dejaba el estudio para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier.

Siguiendo el patrón de Assembled, la serie estrenaría un nuevo episodio una semana después del fin de cada película o serie del estudio.

Por lo que tras el final de The Falcon and the Winter Soldier, el público puede esperar su propio especial. Este a su vez rellenaría el espacio en parrilla libre de Marvel Studios antes del estreno de la película de Viuda Negra. Tras la película, un nuevo Assembled precedería el estreno de Loki en Disney+.

Y así sucesivamente hasta dejar solo una semana sin contenido de Marvel el 2021. Esta semana corresponde a la última del año.

Además, para completar los estrenos semanales, Marvel Studios también contaría con Legends. La miniserie que reúne escenas y cuenta la historia de sus principales héroes.

