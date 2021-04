El productor Malcolm Spellman asegura que Marvel Studios apun cuenta con una gran pizarra de películas que no se han anunciado al público.

Aún cuando “Avengers:Endgame” parecía ser un final digno para una de las franquicias fílmicas más grandes de la década, Marvel Studios aún continúa con la expansión de este universo narrativo gracias a la llegada de las primeras series completamente integradas al MCU en el catálogo de Disney+.

Además de estas series, Marvel Studios se encuentra en preparativos para los próximos estrenos de cintas como “Black Widow”, “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Eternals”, y algunas otras que aún se encuentran en producción como “Thor: Love and

Thunder” p la secuela de Doctor Strange. Y parece que la lista no termina ahí.

La fase 4 del MCU promete grandes ajustes para este universo fílmico. Como el caso de “Black Panther 2” la cual mostrará al reino de Wakanda tras la pérdida de su rey T’Challa, quien fuera interpretado por Chadwick Boseman, a quien Kevin Feige ha dejado muy en

claro que no se suplantará.

Tras la confirmación de “Blade”, “Fantastic 4” y “Guardians of the Galaxy vol. 3”, uno pensaría que Kevin Feige ya cuentan con un plan lo sucientemente amplio como para cubrir el siguiente par de años sin tener que planificar más, pues no es asi.

Cactus24/30-04-2021