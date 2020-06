Maribel Torbello, una enfermera venezolana dispuesta a demostrar su capacidad en el sector salud de Colombia

Maribel Torbello, es madre, esposa e hija y con mucho orgullo dice que es una venezolana nacida en Barquisimeto, estado Lara y como muchas otras, salió de su país en búsqueda de una vida mejor. Ella tiene 42 años y está en Bogotá junto a su esposo e hija de 11 años.

“Yo llegué aquí con mucha ilusión. Soy Enfermera con más de 20 años de servicio y un postgrado de Salud Pública. “No ha sido fácil, no he podido homologar mis papeles. Son muchos los requisitos que aquí exigen. Pero no pierdo la esperanza”. Torbello, está convencida de que en algún momento el Gobierno de Colombia le dará la oportunidad a los trabajadores de salud extranjeros y “es que a principios de marzo, cuando comenzó la pandemia de Covid-19, nos hicieron llegar un formulario. Parecía que iban a necesitar personal pero hasta ahora no ha sido así”.

Esta mujer de temple fuerte sin duda afirma. “He trabajado como cuidadora y también en pequeñas empresas lo que me ha permitido avanzar. Sin embargo cuando llego Covid-19 quedé desempleada. Actualmente dependo de mi esposo que está trabajando en un asilo”. Esta madre venezolana se llena de entusiasmo día a día, aunque reconoce que no la ha tenido fácil. “ No voy a mentir en un momento pensé regresar a Venezuela”, confiesa a Cactus24Noticias, que se calmó, respiró profundo y analizó la situación, los pro y los contra: “Entre las oportunidades y las amenazas, me dije: es mejor estar aquí (en Colombia) garantizándole un mejor futuro a mi hija. Con mucha fe pide a cualquiera que la ayude a ingresar al sector de salud colombiano.

Entre tanto ella continua preparándose, aprovecha la cuarentena para seguir aprendiendo y como ella misma asegura demostrar su agradecimiento a Colombia. Enumera que en materia de alimentación no le ha faltado nada: “He tenido el apoyo del Programa de Alimentación Escolar PAE del Ministerio de Educación y la ayuda también de ONGs venezolanas a las cuales ella se ha acercado.

“Tengo un profundo agradecimiento por este país y a pesar de la pandemia mundial debemos tener fe. Sé que todos los países que nos han recibido como migrantes tienen sus propios desafíos. No desesperemos y no caigamos en la xenofobia y la discriminación. Tenemos que entender que somos seres humanos con necesidades y sueños. De esto tenemos que salir unidos y fortalecidos” reitera constantemente esta luchadora que aconseja que “todos debemos cuidarnos ante esta enfermedad que hasta ahora no tiene cura y alerta: sepan que los venezolanos no salimos de nuestro país a invadir sino a compartir nuestros conocimientos”.

Maribel es el rostro y voz de una comunidad venezolana que raya ya los casi dos millones de personas en Colombia. Una líder que aspira que Venezuela mejore pronto. Su mensaje es propicio a pocos días de conmemorarse el Día Mundial del Refugiado.

Puedes ver la entrevista completa en mi canal: https://youtu.be/qtpyRKpsNok

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 19-06-20