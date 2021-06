Anuncios Google

El ex diputado de la Asamblea Nacional (AN), Marco Aurelio Quiñones, aseguró este martes, a través de su cuenta en Twitter que es necesario aumentar la presión en contra de la administración de Nicolás Maduro, que lo único que busca es seguir robando el patrimonio de los venezolanos.

“Si Venezuela No pudiera ofrecer más nada en términos económicos, hace rato que los miembros del régimen que aún no están sancionados se hubiesen ido”, explicó.

Quiñones enfatizó que todavía siguen en Venezuela porque su intención es “dejar al país quebrado, que no quede piedra sobre piedra, una tierra totalmente arrasada”.

“No permitir sus planes e impedir que Venezuela sea vendida como mercancía barata a Rusia o China es responsabilidad de cada uno de nosotros”, aseveró.

Quiñones finalizó resaltando que se debe mantener la lucha desde todos los sectores para lograr alcanzar la libertad, paz, progreso económico y democracia.

Si 🇻🇪 No pudiera ofrecer más nada en términos económicos, hace rato que los miembros del régimen que aún no están sancionados se hubiesen ido. No lo han hecho porque su intención es dejar el país quebrado, que no quede piedra sobre piedra, una tierra totalmente arrasada…

— MarcoAurelioQuiñones (@Marcoaurelioqg) June 1, 2021