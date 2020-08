Conversar con Manuel Guerra, creador, productor, cantautor y arreglista de Salserín, es hablar de una muy buena parte de la historia musical de Venezuela, porque cuando le dio vida a este proyecto, la primera organización musical en su estilo, lo hacía contra todo pronóstico.

Guerra, le hace honor a su apellido: “resumir 27 años de historia es hablar de una larga carrera de éxitos, fracasos, lágrimas y retos” –admite- Cuando inicié esta idea yo le decía a los muchachos vamos a trabajar bien para entregar un producto de calidad, pero jamás me imaginé que iba a llegar a tener el éxito que tuve y tengo hoy día. Lo importante es hacerlo bien –insiste- porque cuando uno trabaja con esfuerzo y calidad todo sale, lo que nunca llegas a imaginar es el alcance que ese trabajo tendrá”, afirma convencido.

Manuel Guerra habla muy rápido, no quiere perder detalles de lo que él considera la gente no conoce y son las anécdotas que lo marcaron para siempre. Para este también profesional de la actuación “Salserín es una escuela de talentos” y como tal tiene muchas historias. “Nunca se me va a olvidar, -lo dice a carcajadas- lo que una vez mi compadre Joel Muñoz, pianista, ya fallecido, me dijo delante de Servando, Florentino, José Félix y Toñito: “compadre le voy a dar un consejo no invierta plata en esto, no insista esto no va para ninguna parte” Y yo le contesté: “Apague su opinador y gánese los reales, haga lo que vino hacer”.

Guerra no deja de sonreír y asegura que esto marcó a Muñoz “porque no había instante en que no recordara esas palabras. Eso era para él un dolor de cabeza que lo llevó siempre a admitir que se había equivocado”…Y así fue efectivamente, Salserín, aunque costó muchos sacrificios, alcanzó fama y reconocimiento nacional e internacional de la mano de este compositor a quien las ideas le llueven en cualquier sitio donde esté. Así le ocurrió con la famosa canción “El bebé Salsero”. Nos confiesa que estaba en plena cola en la autopista del este cuando grabó el estribillo de esta canción.

“Como sabía que las ideas me brotaban en cualquier lugar siempre llevaba debajo del asiento de mi carro un grabador de periodista y allí mismo comencé a tararear mis ideas, explica muy convencido de lo que debe hacer para no perder las oportunidades. Recuerdo –agrega- ” que me llamó un amigo y le dije: escucha acabo de inventar esto para la orquesta infantil y juvenil que estoy formando. Él me dijo: ajá sí está bien y a los minutos me llamó otro amigo que me preguntó que si estaba bien porque le comentaron que estaba loco y que hablaba de un bebé salsero, un romántico cantante juguetero, tengo un lego un piano caballito y un vaquero…” Meses después “Él bebe Salsero” sonaba en todas las emisoras del país, con un rotundo éxito.

Manuel Guerra, guerrea, ha escrito muchísimas canciones, más de 500 en su larga trayectoria, pero “De Sol a Sol” que cumplió en febrero de este año 2020, 25 años de escrita es una de las más sonadas y grabadas del mundo. El primero en cantarla fue Servando Primera, en el año 1995 “Esa canción –afirma- no era para Salserín, esa la escribí en Perú, para quien fue mi esposa, la actriz Astrid Gruber. Por cosas de la vida terminó formando parte de un repertorio de 10 canciones que me solicitó en esa época Sony Music y allí comenzó todo”.

A partir de ese momento la fama, el éxito y el reconocimiento han perseguido a Salserín “con mucho swing”, tanto que sigue cosechando éxitos de la mano de su creador que es incansable. Su secreto: cuando se le mete una idea en la cabeza no descansa hasta concretarla. No lo detienen comentarios ni familiares, ni de amigos. El tiempo lo ha enseñado a delegar, a trabajar en equipo pero siempre monitorea el trabajo. Ha hecho de todo, como él dice, no le teme a nada que tenga que ver con su pasión que es cantar y componer. Es un ser humano integral y nunca para, así como le pide a los venezolanos en el mundo que no lo hagan: Si de algo está convencido es que hay que perseguir hasta hacer realidad los sueños.

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 08-08-20